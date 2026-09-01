​Coopération Sud-Sud : Dakar et Alger posent les bases d'un partenariat dans l'énergie

Le ministre de l’Energie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, s’est entretenu, lundi, par visioconférence avec son homologue algérien, Mourad Adjal, afin d'examiner « les moyens de renforcer et d’élargir la coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie, de l’électricité et des énergies renouvelables ».



Selon l’Agence Presse Algérienne (APS), les discussions ont notamment porté sur l'intensification des échanges d'expertises, la formation, le transfert de technologies et la fabrication locale d'équipements énergétiques pour soutenir les infrastructures du Sénégal. M. Adjal a réaffirmé « la disponibilité de l’Algérie à partager son expérience et son expertise avec la partie sénégalaise et à poursuivre l'accompagnement du Sénégal dans la concrétisation de ses projets énergétiques ».



De son côté, le ministre Abdourahmane Diouf a exprimé « la volonté du Sénégal de développer le partenariat avec l’Algérie et de tirer profit de son expérience et de ses capacités dans les domaines de l’énergie et de l’électricité ».



Il ressort que cette dynamique bilatérale se concrétisera à travers deux échéances majeures : une première rencontre prévue début octobre en Algérie pour la signature d’un mémorandum de coopération entre le Groupe Sonelgaz et la Senelec, suivie le 3 décembre au Sénégal par la signature d’« un accord intergouvernemental entre l’Algérie et le Sénégal visant à développer les cadres de coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie et des énergies renouvelables »