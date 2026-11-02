​Coopération diplomatique : Inbasekar Sundaramurthi nommé ambassadeur de l'Inde au Sénégal

Le ministère indien des Affaires étrangères a officialisé ce lundi 2 novembre la nomination de Inbasekar Sundaramurthi en qualité de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde auprès de la République du Sénégal.



Selon l'agence de presse indienne (ANI), ce « diplomate de haut rang », qui occupe actuellement le poste de consul général de l'Inde à Barcelone, devrait « prendre ses fonctions prochainement ».



Le diplomate, issu de la promotion 2004 du service diplomatique indien, s'appuie sur une riche trajectoire institutionnelle ayant officié comme haut-commissaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon, tout en cumulant des missions stratégiques en France, en Côte d'Ivoire, au Pakistan, en Belgique et en Russie.



Polyglotte et titulaire d'une licence en biotechnologie industrielle, M. Sundaramurthi maîtrise couramment le français, l'anglais, le hindi et le tamoul. Son parcours s'enrichit également d'une solide expérience au siège du ministère à New Delhi, où il a dirigé des dossiers au sein de la Division des Amériques, de la Cellule des conférences, de la Division Sud et de la Division Indo-Pacifique.



Cette prise de fonction s'inscrit dans le cadre du renforcement continu de l'axe diplomatique établi dès 1961 entre Dakar et New Delhi, un partenariat axé sur la coopération multilatérale (TEAM-9, Mouvement des non-alignés, G15) et le développement sectoriel.



À cet égard, la chancellerie indienne rappelle que les deux nations continuent d'entretenir des « relations bilatérales chaleureuses et amicales » qui englobent l'agriculture, la pêche, les transports urbains, l'électrification rurale, la santé et les technologies de l'information.

