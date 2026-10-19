​Couverture santé universelle : 668 migrants de retour au Sénégal enrôlés entre juillet et octobre 2026

Entre le 22 juillet et le 1er octobre 2026, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM-Sénégal) a facilité l’enrôlement de 668 migrants de retour à la Couverture santé universelle (CSU), en partenariat avec l’Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU). Cette initiative vise à renforcer leur accès à une protection sociale inclusive et à des soins de santé de qualité.



Selon le journal Libération, à travers ce partenariat, l’OIM-Sénégal entend contribuer au bien-être, à la résilience et à l’inclusion socio-économique des migrants de retour, en facilitant leur accès aux services sociaux de base au sein de leurs communautés.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique subsaharienne (MPRR-SSA), avec l’appui de l’Union européenne, à travers EU International Partnerships.