Les Bureaux exécutifs nationaux du Syndicat des travailleurs de l'administration fiscale (Staf) et du Syndicat autonome des agents des impôts et des Domaines (Said) disent avoir pris acte, avec regret, de l'adoption en Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2026 du projet de décret portant création d'une Direction générale du cadastre et des affaires foncières.



Les deux organisations syndicales dénoncent néanmoins une décision prise «sans aucune concertation préalable, ni avec les partenaires sociaux, ni avec les agents de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) », alors même que ces derniers sont directement concernés par la réforme.



En conséquence, les Bureaux exécutifs nationaux convoquent l'ensemble de leurs membres à une assemblée générale extraordinaire, prévue ce vendredi 27 novembre 2026, à partir de 15 heures, au parking du bloc fiscal. À l'ordre du jour, figure notamment le « plan d'action » à mettre en œuvre.



Les deux Bureaux appellent à une mobilisation massive pour manifester leur ferme opposition à ce projet qui, selon eux, conduirait à la «fragilisation, du démembrement et, à terme, au démantèlement de la DGID».