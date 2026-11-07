​Crise, blocages et reconquête : le PDS tire sur Pastef et sonne la mobilisation

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a tiré la sonnette d'alarme face à la situation « particulièrement préoccupante » du pays, marquée par « des incertitudes économiques, des tensions budgétaires et de nombreuses difficultés sociales ».



Estimant ne pas pouvoir « rester silencieux », la formation politique a réaffirmé sa volonté de contribuer activement au débat national.

Lors d'un point de presse, le parti s'est également insurgé contre « les stratégies d'obstruction parlementaire des députés de Pastef autour de l'examen des lois de finances ».



Selon leur déclaration, ces blocages menacent directement « le quotidien des populations », affaiblissent la confiance des investisseurs et compromettent les accords du pays avec ses partenaires internationaux.



Pour répondre à cette situation, la direction a annoncé un vaste plan de redynamisation articulé autour de trois axes majeurs : le lancement dès le mois prochain d'une « tournée nationale » pour renouer le dialogue avec la base, un renforcement de la mobilisation politique dans les départements, et la relance stratégique du mouvement des élèves et étudiants libéraux.



Le PDS appelle ses militants à faire preuve de « cohésion, de détermination et de sens des responsabilités » en dépassant les considérations personnelles. L'ambition affichée est de replacer le parti au premier plan pour contribuer à bâtir « un Sénégal de progrès, de justice et de prospérité partagée ».