​Crise migratoire : malgré les discussions entre Madrid et Dakar, la situation reste critique aux Canaries

La province de Malaga en Andalousie a accueilli 292 migrants un chiffre qui dépassera bientôt les 300 transférés depuis l’île d’El Hierro, aux Canaries, selon la presse espagnole.



Majoritairement composés de jeunes hommes sénégalais, ainsi que de femmes et de mineurs originaires du Sénégal, ces nouveaux arrivants sont principalement pris en charge par la Croix-Rouge (environ 275 personnes).



Parmi eux, près de 200 sont logés à l’hôtel Urban Beach d'El Morche (Torrox), reconverti en centre d'urgence depuis octobre 2023, tandis que les autres occupent deux centres de la ville de Malaga. De son côté, la Commission espagnole d'aide aux réfugiés (CEAR), qui dispose d’une capacité globale de 835 places entre Malaga et Antequera, encadre actuellement 17 demandeurs d'asile et en attend 15 autres, portant son effectif à 32.



Par ailleurs, la presse rapporte que dans ses budgets pour 2027, le gouvernement régional andalou prévoit de réaffecter les économies de l'aide à la coopération vers des programmes de retour des enfants migrants.



Ces transferts répondent à une forte pression migratoire sur l'archipel canarien, où 7 432 arrivées ont été enregistrées durant les dix premiers jours de novembre, dont plus de 8 000 personnes débarquées sur la seule île d'El Hierro entre début octobre et le 6 novembre.



Face à la saturation des services sociaux, sanitaires et policiers, le Conseil insulaire d'El Hierro a déclaré l'état d'urgence sociale le 6 novembre, poussant Madrid à décréter l'état d'urgence migratoire et à débloquer une enveloppe supplémentaire de 15,18 millions d'euros pour renforcer les structures d'accueil et financer les transferts vers le continent.



S'exprimant ce vendredi à Santa Cruz de Tenerife à l'issue d'une réunion de la Commission bilatérale, le président du gouvernement des Canaries, Fernando Clavijo, a toutefois averti que la crise à El Hierro « n’est pas un incident isolé, mais reflète plutôt un problème structurel ».



Évoquant la récente visite au Sénégal du ministère espagnol de l'Intérieur et la rencontre avec l'ambassadeur du Sénégal à Madrid, le dirigeant régional a reconnu qu'« un effort significatif a été accompli » ces derniers jours, tout en soulignant que la situation demeure critique et exige des solutions durables face à un phénomène profondément enraciné.