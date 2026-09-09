​Culture : La 35e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis se tiendra du 4 au 8 mai 2027

La 35e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis se tiendra du 4 au 8 mai 2027, selon un communiqué relayé par l'APS.



Cette 35e édition sera également l’occasion de rendre hommage aux personnes ayant contribué à l’histoire du festival et d’ouvrir un nouveau chapitre de son aventure. Depuis sa création, Saint-Louis Jazz a accueilli plus de 250 musiciens de renommée internationale, parmi lesquels Manu Dibango, Lucky Peterson, Randy Weston et Marcus Miller.



Le Festival international de Jazz de Saint-Louis est considéré comme l’un des événements phares de l’agenda culturel sénégalais et figure depuis 2016 au catalogue des grands festivals de jazz dans le monde.



Lancé en 1992, le festival est devenu l’un des rendez-vous majeurs du jazz au Sénégal et en Afrique. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs annoncent une programmation riche et variée, mettant à l’honneur le jazz dans toute sa diversité, avec des artistes internationaux, africains et sénégalais, ainsi que de nouvelles générations de créateurs.





