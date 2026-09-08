​DPG : le Premier ministre Al Aminou Lô clarifie le cap avec le FMI

Dans sa Déclaration de politique générale présentée ce matin à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ahmadou Alaminou Mohamed Lo a tenu à clarifier le rôle du Fonds monétaire international (FMI), rejetant les « fantasmes » et rappelant que la surveillance de cette institution est obligatoire pour tous les pays membres « que vous ayez des problèmes de dettes ou non ».



Abordant le nouveau programme conclu le 1er septembre 2026 avec les services du FMI, le chef du gouvernement a souligné qu'il n'était pas une obligation mais qu'il était indispensable face à des difficultés financières, tout en rappelant que le précédent accord avait été interrompu par la découverte de « données erronées transmises par le passé, un cas dont l’ampleur, aux dires même de l’institution, est sans précédent ».



Enfin, le Premier ministre a défendu les engagements pris dans le cadre du Mémorandum 2026-2029, affirmant qu'ils s'inscrivent directement dans l'Agenda Sénégal 2050 et qu'il n'y a « rien qui nous soit dicté ».



Ce partenariat permettra au Sénégal de bénéficier d'un accompagnement financier et technique tout en s'imposant des réformes fondées sur « la rationalité économique ».