​DSC : « Diodio Glow Skin » placée en garde à vue

Mame Diarra Thiam, plus connue sous le surnom de « Diodio Glow Skin », a été placée en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), selon les informations du journal Libération.
Cette mesure intervient dans le cadre d’une vaste enquête pilotée par le parquet de Pikine-Guédiawaye.
Plus d’informations à venir dans son prochain édition.
Cette mesure intervient dans le cadre d’une vaste enquête pilotée par le parquet de Pikine-Guédiawaye.
Plus d’informations à venir dans son prochain édition.
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