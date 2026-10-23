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​DSC : « Diodio Glow Skin » placée en garde à vue



​DSC : « Diodio Glow Skin » placée en garde à vue
Mame Diarra Thiam, plus connue sous le surnom de « Diodio Glow Skin », a été placée en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), selon les informations du journal Libération.

Cette mesure intervient dans le cadre d’une vaste enquête pilotée par le parquet de Pikine-Guédiawaye.

Plus d’informations à venir dans son prochain édition. 
 
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Fatime Gueye

Vendredi 23 Octobre 2026 - 02:11


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