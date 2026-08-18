​Dabali : la municipalité mise sur la santé, le sport et l’emploi des jeunes

Les populations de Dabali, dans le département de Nioro, affichent leur soulagement face à l’avancement des travaux de réfection de la case de santé de Santhi Mamour Ndari. À l’occasion d’une tournée dans la commune, le maire Samba Sall a également annoncé l’implantation prochaine d’une usine de boissons et accordé des subventions et des équipements aux 22 associations sportives et culturelles (ASC).



L’implantation annoncée de l’usine de boissons continue toutefois de susciter des critiques dans la localité. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre de la clôture des cimetières de Santhi Mamour Ndari, le maire a défendu le projet, mettant en avant ses retombées attendues en matière de création d’emplois et de richesses, notamment pour la jeunesse.



« S’il y avait de l’or ou du pétrole dans ce village, tout le monde allait quitter. Ce sont des prérogatives de l’État et personne ne peut l’empêcher. Même si c’était une route, tout le monde allait céder. Aujourd’hui, nous voulons implanter une usine », a déclaré Samba Sall. Il a dénoncé, dans la foulée, les tentatives de manipulation visant, selon lui, à empêcher la réalisation du projet.



Parallèlement à cette annonce, la municipalité entend renforcer l’offre de soins dans la commune. Le maire s’est rendu auprès de la case de santé de Santhi Mamour Ndari, actuellement en cours de rénovation. L’infrastructure a été entièrement remise à neuf et dotée de nouveaux équipements destinés à améliorer la prise en charge des populations.



« On a réfectionné la case de santé. C’est devenu comme neuf. Même le matériel mis à disposition est neuf. Et c’est rare de trouver ce genre de matériel, même dans des structures de santé plus élevées », s’est réjoui le maire.



La tournée municipale s’est également poursuivie auprès du mouvement sportif. Les 22 ASC de la commune ont reçu un important lot d’équipements ainsi que des appuis financiers. Samba Sall souhaite ainsi une implication accrue des 22 villages dans la gestion des activités sportives et promet d’élargir le soutien municipal aux disciplines autres que le football.



« Je veux que les 22 villages de la commune soient impliqués dans la gestion du sport au niveau de la municipalité. Aujourd’hui, nous parlons du football, mais les autres disciplines sportives seront prises en charge », a-t-il assuré, citant notamment le handball et le basket.



Le maire ambitionne par ailleurs de faire émerger une équipe de Dabali capable de se mesurer aux formations nationales. « Je veux que Dabali ait une équipe qui pourra compétir même au niveau national. C’est bien possible », a-t-il déclaré.



Entre réhabilitation d’infrastructures sanitaires, soutien au sport et annonce d’un projet industriel, les initiatives de la municipalité sont accueillies avec soulagement et fierté par les populations locales, qui attendent désormais la concrétisation de ces engagements.

