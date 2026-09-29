​Dakar: Diomaye Faye attend du Conseil consultatif des jeunes «des avis précis, chiffrés, praticables»

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé les conseillers du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS) à assumer pleinement la mission qui leur est confiée. Lors de la cérémonie officielle d’installation du Conseil, ce mardi 29 septembre 2026, il leur a rappelé leur rôle d’interlocuteurs des pouvoirs publics sur les questions liées à la jeunesse. « Vous êtes désormais l’interlocuteur de l’État, de ses ministères et de ses partenaires, et sur tout ce qui touche la jeunesse », a-t-il déclaré.



Le chef de l’État a également invité les conseillers à porter la voix de l’ensemble de la jeunesse, au-delà de ceux qui les ont élus. « La plupart de ceux dont vous parlerez n’ont voté pour aucun de vous. Beaucoup même ignorent que ce conseil existe. C’est pourtant leur voix que vous portez, plus encore que celle de vos électeurs », a-t-il souligné. Il leur a aussi demandé de ne pas rechercher son approbation : « Je ne vous demande pas de m’approuver. Je vous demande de me dire ce que les rapports ne disent pas. »



Pour remplir cette mission, Bassirou Diomaye Faye a exhorté les conseillers au travail et au débat. « Pour mériter ces voix, je n’ai qu’un conseil : travaillez. Débattez âprement s’il le faut, puis mettez-vous d’accord sur l’essentiel », a-t-il lancé. En retour, il attend d’eux « des avis précis, chiffrés, praticables, qui nourrissent l’Agenda National de Transformation Sénégal 2050 », tout en prenant l’engagement que leurs «avis seront lus» et qu’il les recevra « chaque fois que la situation le demandera ».