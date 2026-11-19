Le Dakar Epidemics Forum 2026 s’est ouvert à Dakar sous la présidence du Dr Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de Hygiène publique, en présence de responsables institutionnels, d’organisations régionales et internationales, de partenaires techniques et financiers, ainsi que d’experts et de chercheurs. Dans une publication sur sa page Facebook, il a rappelé que « La sécurité sanitaire de l’Afrique constitue aujourd’hui un enjeu majeur de souveraineté, de sécurité collective et de développement » et que face à la multiplication des menaces épidémiques, le continent doit renforcer ses capacités d’anticipation, de prévention et de riposte.



Pour le Dr Sy, les échanges du Forum ont mis en avant une priorité claire, celle de « passer d’une gestion réactive des urgences sanitaires à une véritable culture de l’anticipation ». Il a présenté comme référence le cadre 7-1-7 affirmant que « Le cadre 7-1-7, qui préconise sept jours pour détecter une menace, un jour pour la notifier et sept jours pour engager la riposte, constitue à cet égard une référence pour renforcer l’efficacité de nos dispositifs de surveillance et d’intervention ».



Il a aussi souligné que cette ambition repose sur « le renforcement des systèmes de surveillance, des capacités de diagnostic, de la production locale de vaccins et de médicaments », ainsi que sur une meilleure coordination des acteurs, dans le cadre de l’approche « Une seule santé ». Il a ajouté que « Le Sénégal réaffirme, à travers ses engagements nationaux et ses investissements, sa volonté de bâtir un système de santé plus résilient et de renforcer sa souveraineté sanitaire, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050 et la Stratégie nationale de transformation du système de santé 2026-2034 ».



Dr Ibrahima Sy a enfin salué « le rôle de l’Institut Pasteur de Dakar et de l’ensemble de nos partenaires dans cette dynamique de coopération scientifique et sanitaire ». Il a conclu en déclarant que « Notre responsabilité collective est de transformer les engagements pris à Dakar en capacités durables de prévention et de riposte, afin de mieux protéger nos populations et de renforcer la sécurité sanitaire de notre continent ».