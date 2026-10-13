​Dakar: la CNDH Mali organise une conférence de presse pour valoriser les sources africaines des droits de l’homme

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) du Mali organise, jeudi prochain à Dakar, une conférence publique sur les origines endogènes des droits de l’homme au Mali. L’initiative vise à mettre en lumière les traditions et les valeurs socioculturelles africaines dans la promotion des droits humains.



Prévue à partir de 17 heures à l’hôtel King Fahd Palace, cette rencontre se tient en marge de la 89e session extraordinaire publique de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), organisée à Dakar du 12 au 21 octobre, selon un communiqué transmis à l’APS.



Avec l’appui de l’ambassade du Royaume-Uni au Mali, la CNDH a mené une étude sur les sources endogènes des droits humains dans le pays. L’objectif est de mieux faire comprendre ces droits à partir des réalités socioculturelles locales.



Les organisateurs entendent notamment valoriser les pratiques sociétales africaines et les valeurs culturelles promues par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Ils souhaitent également contribuer à déconstruire les stéréotypes présentant les droits humains comme des valeurs exclusivement occidentales.



Le communiqué souligne que le Mali dispose d’un riche patrimoine culturel et juridique, hérité de traditions séculaires. Celui-ci repose notamment sur des principes liés à la dignité humaine, à la justice, à la solidarité, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance.



Toutefois, ces principes restent, selon la CNDH, insuffisamment exploités dans les discours contemporains et les recherches sur les droits de l’homme au Mali.



Des commissaires de la CADHP, des représentants de la société civile, des médias, des autorités publiques ainsi que des partenaires techniques et financiers sont attendus à cette conférence.