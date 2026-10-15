​Dakar : le COUD alerte sur la non-potabilité de l’eau dans cinq pavillons universitaires

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a alerté les étudiants résidant dans les pavillons E, F, G, H et I sur les risques liés à la consommation de l’eau des robinets des toilettes. Dans un communiqué publié ce jeudi, la direction informe que cette eau n’est pas potable et appelle les occupants concernés à ne pas la consommer.



Le COUD déconseille formellement l’utilisation de « cette eau pour boire ou pour tout autre usage alimentaire ».



Le COUD invite ainsi les étudiants concernés à respecter strictement cette consigne pour préserver leur santé.



