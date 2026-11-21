L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) dénonce la « multiplication des sorties médiatiques » du maire de Dakar, Abass Fall, qu’il accuse de vouloir lui faire porter la responsabilité des retards des travaux municipaux et de la dégradation de ses infrastructures.



Réagissant notamment à une conférence tenue le 20 novembre par l’édile, l’ONAS qualifie ces propos de « critiques infondées » et estime que le maire est en « total déphasage avec les réalités du terrain ».



Dans un communiqué, l’ONAS affirme que sa Direction de l’exploitation et de la maintenance travaille « en parfaite intelligence » avec les services techniques de la Ville de Dakar, lesquels adresseraient « très régulièrement des motions de félicitations » aux équipes de l’Office.



Selon le communiqué, la réhabilitation de chaussées par la mairie a déjà causé l’ensevelissement, l’endommagement ou l’obstruction de regards d’assainissement par des « graviers et des gravats », entraînant des débordements d’eaux usées sur la voie publique et jusque dans des concessions, sans que l’ONAS n’en ait fait porter publiquement la seule responsabilité à la municipalité.



Rappelant la gestion de 2 227 km de réseau d’eaux usées et de 379,5 km d’eaux pluviales, l’ONAS signale que le renouvellement du collecteur Hann-Fann est « aujourd’hui à un stade avancé » face à la vétusté d’une partie des canalisations à Dakar.



Tout en se disant prêt à poursuivre la collaboration avec la Ville de Dakar, l’institution affirme qu’elle ne peut continuer à subir des « accusations répétées et infondées ».

