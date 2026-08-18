​Décès d’Idrissa Sow en Espagne: Horizon Sans Frontières appelle Diomaye à faciliter le rapatriement du corps

Idrissa Sow, un ressortissant sénégalais, est décédé le 17 aout 2026, à Úbeda, dans la province de Jaén, en Espagne, où il vivait depuis trois ans et demi. Face à la situation de sa famille, Boubacar Sèye, président de Horizon Sans Frontières (HSF), interpelle le chef de l’État Diomaye Faye pour qu'il facilite le rapatriement de la dépouille au Sénégal. Décédé à 50 ans, Idrissa Sow était marié et père de quatre enfants, qui vivent à Dakar Bango, dans la région de Saint-Louis (nord).



Dans un appel solennel, Boubacar Sèye demande au président de la République d’apporter une assistance à la famille du défunt qui est confrontée aux difficultés liées au rapatriement de son corps. «Nous lançons un appel solennel au président Bassirou Diomaye Faye pour qu’il puisse venir en aide à cette famille et permettre le rapatriement de la dépouille d’Idrissa Sow au Sénégal », indique le président de Horizon Sans Frontières, dans un communiqué transmis à PressAfrik.



Pour Boubacar Sèye, il est important que la solidarité nationale puisse s’exprimer dans cette épreuve. Il souhaite ainsi que les autorités accompagnent la famille afin que le défunt puisse être inhumé auprès des siens, dans la dignité. « Cette famille a besoin d’un soutien urgent pour pouvoir organiser le retour de son proche au Sénégal », souligne-t-il.



Au-delà de l’appel lancé aux autorités, Horizon Sans Frontières sollicite également la solidarité de la communauté sénégalaise établie en Espagne. L’organisation invite notamment les associations, dahiras, organisations communautaires et toutes les bonnes volontés à se mobiliser.



« Nous appelons également la diaspora sénégalaise en Espagne à se mobiliser pour soutenir la famille et contribuer aux démarches nécessaires au rapatriement du corps », ajoute Boubacar Sèye.



Pour HSF, l’objectif est de permettre à Idrissa Sow de retrouver sa terre natale et à sa famille de lui rendre un dernier hommage auprès des siens.