Le décès d’une fillette nouveau-née des suites d’une mutilation génitale féminine à Tambacounda suscite l’indignation des agences des Nations Unies. Dans un communiqué conjoint publié le 20 novembre 2026, l’UNFPA, l’UNICEF et ONU Femmes ont fermement condamné ce drame survenu le vendredi 13 novembre, alors que le bébé était évacué vers l’hôpital régional de Tambacounda.



Face à ce drame, les trois agences ont présenté leurs condoléances à la famille et salué la réaction du gouvernement sénégalais ainsi que l’intervention des services de santé et des acteurs de la protection de l’enfance. Elles ont rappelé que les mutilations génitales féminines constituent "une grave atteinte aux droits des femmes et des filles, avec des conséquences physiques et psychologiques pouvant aller jusqu’à la mort".



Ainsi, elles réclament un renforcement des dispositifs de prévention, de surveillance communautaire, d’alerte précoce et de signalement. Elles invitent les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les professionnels de santé, les leaders religieux et coutumiers, les jeunes et les organisations de la société civile à unir leurs efforts.



L’UNFPA, l’UNICEF et ONU Femmes Sénégal "comptent également sur l’engagement de l’État et de la justice pour poursuivre les auteurs et complices et faire appliquer la loi dans toute sa rigueur".



Pour Tracey Hebert-Seck, représentante de l’UNFPA au Sénégal, ce décès est inacceptable, à quatre ans de l’échéance des Objectifs de développement durable (ODD) fixée à 2030. « Perdre la vie d’un nouveau-né des suites d’une excision est intolérable et inexcusable. Il est impératif que chacun prenne ses responsabilités afin qu’aucune fille ne subisse encore ce sort, et pour atteindre notre objectif commun de mettre fin aux mutilations génitales féminines au Sénégal », a-t-elle déclaré.



De son côté, Jacques Boyer, représentant de l’UNICEF au Sénégal, estime que l’excision prive les filles de leur droit à la vie et à un avenir. « L’excision n’est pas seulement une atteinte à l’intégrité physique des filles, c’est une négation de leur vie et de leur avenir. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à une pratique qui vole à des nouveau-nés leur droit le plus fondamental : celui de vivre. Il est temps d’unir nos forces pour que plus jamais une fille ne subisse cette violence », a-t-il souligné.



Pour Arlette Mvondo, représentante d’ONU Femmes au Sénégal, ce drame est d’autant plus incompréhensible que le Sénégal est considéré comme un pays pionnier dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. « Il est difficile de comprendre qu’une violation aussi grave et mortelle des droits humains ait lieu dans un pays pionnier dans la lutte contre les MGF. Un tel retour en arrière est impensable. Mettre fin à cette pratique est une urgence absolue pour garantir le droit à la vie, à la santé et à la dignité des filles et des femmes », a-t-elle déclaré.



Enfin, les trois agences réaffirment leur engagement aux côtés du gouvernement sénégalais pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’abandon des mutilations génitales féminines 2022-2030.



À travers le Programme conjoint pour l’abandon des MGF, lancé en 2008, les agences poursuivent leur collaboration avec les ministères, les collectivités territoriales, les structures de protection de l’enfance, les organisations de la société civile et les associations de femmes et de jeunes pour protéger les filles contre toutes les formes de violence.



Près de deux millions de femmes et de filles concernées au Sénégal



Selon les chiffres communiqués par les trois agences, près de deux millions de filles et de femmes ont subi des mutilations génitales féminines au Sénégal. Parmi les filles de moins de 15 ans, 12,9 % sont excisées, dont 8 sur 10 avant l’âge de 5 ans.



L’UNFPA, l’UNICEF et ONU Femmes s’inquiètent particulièrement de la persistance de ces pratiques sur des nourrissons et de très jeunes enfants, malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires.



Les agences rappellent que le Sénégal dispose pourtant d’un cadre juridique contre ces actes depuis 1999. La loi n° 99-05, à travers l’article 299 bis du Code pénal, sanctionne la pratique des mutilations génitales féminines, mais également l’instigation, la préparation et l’assistance à ces actes. Le texte prévoit aussi des sanctions pour le non-signalement et les pratiques transfrontalières.



Elles soulignent également que l’article 7 de la Constitution garantit à chaque individu le droit à la vie, à la sécurité et à l’intégrité corporelle, notamment à la protection contre toute mutilation physique.