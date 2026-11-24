Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) diffusé sur Facebook, l'instance a pris acte ce mardi 24 novembre 2026 à Lausanne de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) relative au recours de la Fédération sénégalaise de football contre la commission d'appel de la CAF au sujet de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.



La FRMF dit exprimer « son étonnement et sa protestation » face au non-pris en compte de sa demande visant à « tirer les conséquences juridiques qui s'imposent » sur des pratiques jugées susceptibles de porter atteinte à « l'intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale », citant un contact vérifié « entre l'arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, 48 heures avant le prononcé de la décision ».



L'instance marocaine indique également que la sentence n'a pas intégré « l'orientation consacrée récemment tant par l'instance internationale chargée des lois du jeu (IFAB) que par la Fédération internationale de football association (FIFA) », portant sur le départ de joueurs de l'aire de jeu « sans l'autorisation de l'arbitre » ainsi que sur « les responsabilités et sanctions disciplinaires qui en découlent ».



La FRMF affirme sa détermination à recourir à « toutes les voies de recours légales disponibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport ».