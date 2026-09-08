​Déclaration de politique générale d'Al Amine Lô : la stabilité et les résultats au cœur de l’action

Le Premier ministre Al Amine Lo a réaffirmé sa volonté de préserver la stabilité du Sénégal tout en accélérant la mise en œuvre de la Vision 2050. Devant l’Assemblée nationale, il a défendu une méthode fondée sur la concertation avant la décision, l’accord après le dialogue et l’évaluation publique des résultats.



« Cette stabilité n’est pas la prudence des immobiles, elle est la force tranquille des bâtisseurs », a-t-il déclaré, estimant qu’aucun grand projet ne peut être réalisé sur un « sol qui tremble ».



Le chef du gouvernement a également insisté sur l’obligation de résultats. Chaque ministre, a-t-il annoncé, est lié à un contrat de performance, tandis que les projets devront faire l’objet d’une évaluation publique. « Ce gouvernement ne demande pas à être jugé sur ses intentions, mais sur son efficacité et sur ses résultats », a-t-il martelé.



Al Amine Lo a par ailleurs expliqué avoir choisi de rester aux côtés du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye malgré les difficultés politiques du moment. Il dit vouloir contribuer à l’apaisement du pays et à la consolidation des institutions, au nom de la continuité de l’action engagée.



Son ambition, affirme-t-il, est de transformer la Vision 2050 en réalisations concrètes, notamment au bénéfice des populations les plus vulnérables.



« Le cap est fixé, la méthode est arrêtée, la mesure sera publique », a-t-il résumé, appelant les Sénégalais à s’unir autour de cet effort de construction nationale.