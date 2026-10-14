​Dette, fiscalité et ZLECAF : Les priorités fixées par le FMI et les dirigeants africains à Bangkok

À l’occasion des Assemblées annuelles 2026 de la Banque mondiale et du FMI, le Groupe des gouverneurs africains et le Fonds monétaire international ont réaffirmé leur partenariat stratégique pour stimuler la transformation économique du continent.



Dans un communiqué conjoint, Seedy Keita, président du Groupe et ministre des Finances de la Gambie, ainsi que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva ont salué la résilience de l'économie du continent tout en appelant à des mesures fortes pour affronter les chocs mondiaux répétés.



S'exprimant à l'issue de leurs échanges à Bangkok, les deux dirigeants ont souligné les performances encourageantes de la région malgré un contexte international difficile. « Les pays africains ont fait preuve d’une résilience économique remarquable au cours de ces dernières années.



Malgré les répercussions de la guerre au Moyen-Orient, la croissance en Afrique devrait se maintenir cette année à 4,5 %, et l’inflation reculer à 9,3 %, un niveau qui reste toutefois élevé », ont-ils déclaré dans leur communiqué conjoint, tout en mettant en garde contre le poids croissant du service de la dette et la baisse de l'aide extérieure.



Face à ces pressions financières et climatiques, la déclaration conjointe insiste sur la nécessité de réformes structurelles et d'une meilleure mobilisation des recettes intérieures. « Les ressources de l’Afrique doivent davantage bénéficier à ses populations », ont affirmé M. Keita et Mme Georgieva, préconisant la modernisation des régimes fiscaux et l'accélération de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pour favoriser une croissance créatrice d'emplois et attirer les investissements privés.



L'institution internationale a renouvelé son engagement à soutenir financièrement et techniquement les États membres face aux incertitudes mondiales.



Saluant l'attribution d'un troisième siège à l'Afrique subsaharienne au sein du conseil d’administration du FMI, les représentants ont conclu en appelant à « la poursuite du renforcement du partenariat avec le FMI, notamment en continuant à faire progresser la représentation au sein de celui-ci ».