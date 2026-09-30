​Développement régional : la BIDC débloque 390 millions dollars pour des projets structurants au Ghana, au Nigéria, au Sénégal et au Togo

Réuni le 28 septembre 2026 à Lomé, au Togo, pour sa 101e réunion ordinaire, le Conseil d’Administration de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a validé quatre opérations stratégiques d'un montant total de 390 millions USD, (soit environ 225,6 milliards de FCFA), d'après un communiqué de l'institution.
Ces financements ciblent des secteurs clés en Afrique de l'Ouest, à savoir l'énergie, les mines, les transports et l'agriculture intelligente face au climat.
Dans le détail, ces enveloppes soutiendront des projets d'envergure à travers la région, incluant une facilité de 50 millions USD pour MOSL Limited au Ghana dans le secteur pétrolier, et 230 millions USD pour le développement du projet aurifère Black Volta d'Azumah Resources.
Le Nigéria bénéficie également de 100 millions USD pour l'acquisition de matériel roulant sur le chemin de fer Kano-Maradi, tandis qu'une facilité de 10 millions USD est allouée au Ghana, au Sénégal et au Togo pour la phase pilote de l'Initiative ouest-africaine pour une agriculture intelligente face au climat (WAICSA).
Ces financements ciblent des secteurs clés en Afrique de l'Ouest, à savoir l'énergie, les mines, les transports et l'agriculture intelligente face au climat.
Dans le détail, ces enveloppes soutiendront des projets d'envergure à travers la région, incluant une facilité de 50 millions USD pour MOSL Limited au Ghana dans le secteur pétrolier, et 230 millions USD pour le développement du projet aurifère Black Volta d'Azumah Resources.
Le Nigéria bénéficie également de 100 millions USD pour l'acquisition de matériel roulant sur le chemin de fer Kano-Maradi, tandis qu'une facilité de 10 millions USD est allouée au Ghana, au Sénégal et au Togo pour la phase pilote de l'Initiative ouest-africaine pour une agriculture intelligente face au climat (WAICSA).
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