​Diabète à Saint-Louis : une prévalence de 15,95 %, l’association des patients interpelle les autorités

Avec une prévalence de 15,95 %, soit près de quatre fois le taux national, la région de Saint-Louis demeurait depuis plus de 20 ans la zone la plus touchée par le diabète au Sénégal. À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée samedi 14 novembre, des acteurs communautaires et des scientifiques s’étaient mobilisées pour sensibiliser les populations. L’Association des diabétiques en avait profité pour alerter sur les insuffisances de la prise en charge dans le Nord du pays.



Au micro d’iRadio, son président, Doudou Diop, avait soulevé trois préoccupations majeures : la stigmatisation des malades, l’absence d’une unité spécialisée de prise en charge à Saint-Louis et les pratiques de certains tradipraticiens. « Jusqu’à ce jour, la Couverture maladie universelle ne prend pas en charge les diabétiques. Cette discrimination, nous ne pouvons pas la comprendre », avait-il déploré.



Il avait également regretté l’absence d’une unité de prise en charge du diabète dans une région où la prévalence atteignait 15,95 %. Une situation qu’il avait jugée préoccupante, comparativement à d’autres zones affichant des taux de 4 % et disposant pourtant de structures spécialisées.



Enfin, Doudou Diop avait dénoncé les publicités de certains tradipraticiens, qu’il accusait de perturber le système médical. Face à ces trois préoccupations, il avait interpellé les autorités afin qu’elles prennent des mesures pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le diabète.