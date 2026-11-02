​Diama : une femme mariée de 23 ans poignarde mortellement son amant au cou

Une femme de 23 ans, mariée et mère d’un enfant, est soupçonnée d’avoir poignardé mortellement son amant au cou, dans la soirée du samedi 31 octobre 2026, au village de Souloul, dans la commune de Diama (nord-ouest). Elle aurait agi après que ce dernier aurait tenté de la forcer à avoir des rapports sexuels, selon les informations parues ce lundi dans Libération.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le défunt, C. M. Diop, commerçant, avait donné rendez-vous à F. Diop dans une école primaire. Il s’était rendu sur place en compagnie d’un certain A. Diop, à qui il aurait demandé de l’attendre.



Quelques minutes plus tard, ce dernier aurait entendu des cris avant d’apercevoir une silhouette s’éloigner en courant, une lampe torche à la main. L’enquête ouverte par la gendarmerie de Ross-Béthio a rapidement orienté les soupçons vers F. Diop.



Lors de son audition, la jeune femme aurait déclaré que son amant devait lui remettre un cadeau, ce qui expliquait leur rendez-vous nocturne. Elle aurait toutefois affirmé que C. M. Diop lui aurait ensuite proposé des rapports sexuels.



Les enquêteurs ont également relevé qu’elle aurait auparavant envoyé un message de menace à une autre femme qu’elle soupçonnait d’entretenir une relation avec le défunt.