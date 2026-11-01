​Diamaguene Sicap : deux individus déférés au parquet pour vol de bétail et recel

Dans la banlieue de Dakar, le Commissariat d’arrondissement de Diamaguene Sicap a procédé à la conduite au parquet de deux individus impliqués dans une affaire de vol de bétail et de recel.



Selon un communiqué de police, l’affaire débute le 24 octobre 2026, aux environs de 18 heures, lorsqu'un citoyen se présente au poste de police, accompagné de son propre neveu qu'il livre aux autorités pour vol de bétail.



Selon les déclarations du plaignant, absent de son domicile au moment des faits, la disparition de son mouton a été constatée à son retour. C'est en entamant ses recherches qu'il a été alerté par sa nièce: cette dernière a formellement attesté avoir vu le neveu en question emporter l'animal après l'avoir préalablement lavé.



«Poussant ses investigations, le propriétaire découvre que le jeune mis en cause a rapidement revendu le mouton (dont la valeur est estimée à 125 000 FCFA) à un tiers résidant dans le même quartier, pour la modique somme de 35 000 FCFA», toujours selon la Police, qui assure que l’enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire.