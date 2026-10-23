​Diodio Glow Skin : sept millions FCfa au cœur d’un présumé réseau de cyberharcèlement, Adamo et Rox cités dans l’affaire

Mame Diarra Thiam, plus connue sous le pseudonyme de « Diodio Glow Skin », a été placée en garde à vue, hier jeudi, à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Selon les informations de L’Obs, la patronne de la marque de cosmétiques est soupçonnée d’avoir financé des influenceurs pour s’en prendre publiquement à ses détracteurs. Parmi les noms cités dans cette affaire figurent Tata Nafi Cannes, Rox et Adamo. L’enquête, menée sous l’autorité du parquet de Pikine-Guédiawaye, pourrait déboucher sur d’autres arrestations.



Le quotidien rapporte aussi que l’influenceuse Rox aurait reçu de Diodio Glow Skin une somme de 7 millions de FCfa, dont une partie aurait été destinée au créateur de contenus Adamo.



Leur rôle présumé aurait consisté à répondre aux critiques de Tata Nafi Cannes, une créatrice de contenus installée dans la ville française de Cannes qui avait consacré un direct de plus d’une heure à la patronne de l’entreprise de cosmétiques, à la suite d’une affaire judiciaire impliquant sept de ses employés en avril 2026.



L’affaire avait également suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment autour du montant du préjudice annoncé, estimé à plus de 200 millions de FCfa. Un montant jugé exagéré au cours de la procédure, selon les informations rapportées. Tata Nafi Cannes avait alors vivement critiqué Diodio Glow Skin, lui reprochant notamment d’avoir gonflé le montant des pertes.



Selon L’Obs, l’exploitation du téléphone portable de Rox qui avait déjà été condamnée dans une autre affaire de cyberharcèlement, aurait permis aux enquêteurs de la DSC de découvrir de nouveaux éléments et d’élargir leurs investigations autour de Diodio Glow Skin.



Une autre créatrice de contenus, connue sous le pseudonyme « Fière d’être africaine », figure également parmi les personnes citées dans le dossier. Les enquêteurs tentent désormais de déterminer les contours de ce réseau présumé et d’identifier les éventuels autres influenceurs impliqués.



L’enquête pourrait toutefois connaître de nouveaux développements, alors que d’autres interpellations sont évoquées dans cette affaire qui secoue le milieu des influenceurs au Sénégal.