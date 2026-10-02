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​Diomaye Faye se rend en Égypte pour renforcer les partenariats économiques du Sénégal



​Diomaye Faye se rend en Égypte pour renforcer les partenariats économiques du Sénégal
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce vendredi 2 octobre 2026 à destination d’El-Alamein, en République arabe d’Égypte, où il retrouvera ses pairs africains pour échanger autour des priorités liées au développement et à l’intégration du continent.

D’après un communiqué de la Présidence de la République, ce séjour sera également consacré au renforcement des partenariats économiques du Sénégal. À cette occasion, le chef de l’État rencontrera des décideurs et des investisseurs afin de leur présenter les opportunités qu’offre le Sénégal.

Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye avait participé, le 24 septembre dernier à New York, à la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies.
 
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Fatime Gueye

Vendredi 2 Octobre 2026 - 11:55


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