​Diourbel : plus de 600 élèves bénéficient de fournitures scolaires grâce au MDE

Plus de 600 élèves du département de Diourbel (centre) ont bénéficié, samedi 17 octobre 2026, d’une remise de fournitures scolaires organisée par le Mouvement pour le développement et l’entraide (MDE) « And Défar Sunu Gox ».
Cette initiative, entièrement financée sur fonds propres grâce à la contribution des membres de l’association, vise à soulager les parents, notamment ceux issus de familles modestes, et à permettre aux élèves d’effectuer leur rentrée scolaire dans de meilleures conditions, a expliqué le président du mouvement, Cheikh Kane Diop.
« Notre rôle, c’est d’accompagner ces élèves, de soutenir ces familles afin que nos nièces, nos frères et nos cadets puissent avoir une rentrée paisible », a-t-il déclaré.
Selon l'APS, le coût de cette activité est provisoirement estimé à 4,7 millions de FCFA, hors charges supplémentaires. Dans le cadre de cette initiative, le MDE a également offert un ordinateur à l’école élémentaire de Pikine, tandis que d’autres établissements doivent bénéficier de matériel scolaire.
M. Diop a par ailleurs salué la contribution des enseignants et des encadreurs ayant participé aux cours de vacances gratuits organisés au lycée Cheikh Moustapha Mbacké.
Cette initiative, entièrement financée sur fonds propres grâce à la contribution des membres de l’association, vise à soulager les parents, notamment ceux issus de familles modestes, et à permettre aux élèves d’effectuer leur rentrée scolaire dans de meilleures conditions, a expliqué le président du mouvement, Cheikh Kane Diop.
« Notre rôle, c’est d’accompagner ces élèves, de soutenir ces familles afin que nos nièces, nos frères et nos cadets puissent avoir une rentrée paisible », a-t-il déclaré.
Selon l'APS, le coût de cette activité est provisoirement estimé à 4,7 millions de FCFA, hors charges supplémentaires. Dans le cadre de cette initiative, le MDE a également offert un ordinateur à l’école élémentaire de Pikine, tandis que d’autres établissements doivent bénéficier de matériel scolaire.
M. Diop a par ailleurs salué la contribution des enseignants et des encadreurs ayant participé aux cours de vacances gratuits organisés au lycée Cheikh Moustapha Mbacké.
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