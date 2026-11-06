​Dip Doundou Guiss, premier rappeur sénégalais certifié Disque d'or par l'AMC

Le rappeur Dip Doundou Guiss entre dans l'histoire du hip-hop sénégalais. Il vient d'obtenir deux certifications Disque d'or auprès d'Africa Music & Charts (AMC) pour ses albums « LNN (Loo Ñeme Ñakk) » et « LFLF (Lepp Fii Lañu Fekk) ». Il devient ainsi le premier rappeur sénégalais à recevoir cette distinction auprès de cet organisme.



Les deux projets ont chacun dépassé le seuil des 5 000 équivalents ventes requis pour cette certification. Sorti en novembre 2019, « LNN » totalise plus de 24 millions d'écoutes, tandis que « LFLF », paru en décembre 2023, dépasse les 54 millions.



Originaire de Grand Yoff, Dip Doundou Guiss s'est imposé au fil des années comme l'une des figures majeures du rap sénégalais, notamment grâce à sa maîtrise de l'écriture et à sa popularité auprès du jeune public. Cette double certification vient consacrer ses performances sur les plateformes numériques et la place qu'il occupe dans le paysage musical national, selon l'Obs.

