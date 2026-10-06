​Diphtérie : 248 cas confirmés dans 51 districts sanitaires

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait, hier, le point sur la situation de l'épidémie de diphtérie au Sénégal. Depuis le début de la flambée, 248 cas ont été confirmés dans 51 districts sanitaires répartis dans 13 régions, avec 11 décès enregistrés.



D’après le journal L’Observateur, la région de Dakar est la plus touchée, avec 42 cas, dont 11 à Guédiawaye. Elle est suivie de Kédougou avec 35 cas, de Diourbel avec 33 cas, de Touba avec 29 cas et de Kaolack avec 28 cas. Louga compte 24 cas, tandis que Matam et Thiès en enregistrent chacun 22.



Le ministère rappelle que la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse, mais qu'elle peut être évitée grâce à la vaccination. Les principaux symptômes sont notamment le mal de gorge, la fièvre, les difficultés à avaler, l'enrouement, le gonflement du cou ou encore l'apparition de membranes grisâtres dans la gorge.



Face à la situation, les autorités sanitaires invitent les parents à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à respecter le calendrier du Programme élargi de vaccination, en complétant, si nécessaire, les doses manquantes.