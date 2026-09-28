​Diphtérie à Kaolack : 8 cas confirmés, un décès et 87 contacts sous surveillance, un plan de riposte de 33 millions FCFA lancé

Les autorités sanitaires de la région de Kaolack ont déclenché, ce lundi, un plan régional de riposte contre la diphtérie, doté d’un budget de plus de 33 millions de FCFA, après la confirmation de huit cas, dont un décès sur 92 prélèvements effectués par les services sanitaires.



La directrice régionale de la santé (DRS), docteur Aïssatou Barry Diouf, a précisé lors d’une réunion du comité régional de gestion des épidémies que sur les huit cas confirmés, cinq patients sont guéris. Selon elle, les districts sanitaires de Guinguinéo et Ndoffane concentrent le plus grand nombre de cas, avec trois cas confirmés chacun.



Elle a par ailleurs indiqué qu’au total, 87 cas contacts font actuellement l’objet d’un suivi par les services sanitaires de la région. La tranche d’âge des 5 à 15 ans est la plus touchée parmi les cas confirmés.



Le plan de riposte prévoit notamment la formation de 300 prestataires sur la surveillance de la diphtérie, l’implication des acteurs communautaires et la vérification du statut vaccinal des cas contacts, particulièrement ceux âgés de moins de cinq ans.



Les autorités sanitaires prévoient également la mise à disposition de 300 kits de prélèvement, l’appui au transport des échantillons, la disponibilité de l’antitoxine et le suivi clinique des cas contacts pendant dix jours.



Des séances de sensibilisation seront aussi organisées dans les établissements scolaires et les « daaras » (écoles coraniques).



La diphtérie peut se manifester par des maux de gorge, la présence de plaques blanchâtres adhérentes dans la gorge ou le nez et un gonflement du cou, selon la directrice régionale de la santé.



Mme Diouf a rappelé que la diphtérie est une maladie évitable par la vaccination. Elle a indiqué que la couverture vaccinale dans la région était globalement satisfaisante entre janvier et juin, malgré des déperditions constatées au niveau de la quatrième dose.



L’adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, a insisté, de son côté, sur la nécessité de renforcer la sensibilisation, notamment avec l’appui des médias. Il a invité les enseignants à consacrer, dès la rentrée scolaire, des séances de sensibilisation des élèves sur la diphtérie.



M. Kamara a en outre appelé les agents de santé en grève à faire preuve de bienveillance afin d’accompagner le dispositif régional de riposte contre la maladie, selon l'APS.