​Diphtérie au Sénégal : 301 cas confirmés et 12 décès

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point sur l'épidémie de diphtérie le 11 octobre 2026. Depuis le début de la flambée épidémique, le pays comptabilise 301 cas confirmés répartis dans 55 districts sanitaires à travers 13 régions. Le bilan s'alourdit également avec 12 décès enregistrés au total, dont un nouveau décès signalé depuis le précédent communiqué officiel.
Dans ce contexte, le ministère appelle les parents à une vigilance accrue. Il les invite à respecter scrupuleusement le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination, à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à compléter rapidement les doses manquantes le cas échéant.
Dans ce contexte, le ministère appelle les parents à une vigilance accrue. Il les invite à respecter scrupuleusement le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination, à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à compléter rapidement les doses manquantes le cas échéant.
Autres articles
-
Braquage hollywoodien à Louga: des brigands percent un mur et emportent des bijoux estimés à 150 millions FCFA
-
🔴EN Direct : Sonko silencieux face aux inondations, Cheikh Oumar Hann rejette la convocation parlementaire
-
CNTS et FSDT : une grève générale de 72h annoncée du 21 au 23 octobre
-
Ndindy : le centre de santé bientôt équipé de six unités de dialyse offertes par des partenaires
-
Gossas : 33 % de la zone reste à électrifier