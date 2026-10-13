​Diphtérie au Sénégal : 301 cas confirmés et 12 décès

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point sur l'épidémie de diphtérie le 11 octobre 2026. Depuis le début de la flambée épidémique, le pays comptabilise 301 cas confirmés répartis dans 55 districts sanitaires à travers 13 régions. Le bilan s'alourdit également avec 12 décès enregistrés au total, dont un nouveau décès signalé depuis le précédent communiqué officiel.



Dans ce contexte, le ministère appelle les parents à une vigilance accrue. Il les invite à respecter scrupuleusement le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination, à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à compléter rapidement les doses manquantes le cas échéant.