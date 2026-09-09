​Diphtérie : le bilan s’alourdit à 57 cas et 8 décès au Sénégal

L’épidémie de diphtérie continue de se propager au Sénégal. Huit régions et 15 districts sanitaires sont touchés, avec 57 cas confirmés, dont 8 décès, selon le docteur Amadou Sow, coordonnateur de la cellule de communication du ministère de la Santé.



La région de Kédougou concentre le plus grand nombre de cas, avec 27 personnes infectées.



Face à la situation, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique appelle les populations à respecter les recommandations des services de santé et à vérifier le statut vaccinal des enfants. Les rendez-vous de vaccination manqués doivent notamment faire l’objet d’un rattrapage.



Les autorités sanitaires recommandent également de consulter rapidement un médecin ou la structure de santé la plus proche dès l’apparition de symptômes évocateurs de la diphtérie, livre la RFM.