​Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye rencontre les présidents du Vietnam et du gouvernement du Québec

En marge du 20e Sommet de la Francophonie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré, le 15 novembre 2026, à Phnom Penh son homologue vietnamien, Tô Lâm, avant de recevoir le Premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon.



Avec le président vietnamien, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines économique et agricole. Les deux dirigeants ont évoqué des échanges d’expertise dans la riziculture, les télécommunications, la construction et l’industrie automobile, ainsi que dans les secteurs culturel et sportif.



Tô Lâm a rappelé les relations historiques entre le Sénégal et le Vietnam, établies depuis 115 ans, avec notamment le passage de Hô Chi Minh à Dakar.



Les deux chefs d’État ont également relevé les similitudes entre la Vision Sénégal 2050 et la stratégie Vietnam 2045, qui reposent notamment sur la souveraineté économique et la transformation des économies.



Au cours de son audience avec le Premier ministre du Québec, Bassirou Diomaye Faye a évoqué la qualité des relations entre le Sénégal et le Québec et la volonté des deux parties de renforcer leur coopération et d’augmenter leurs échanges.



Paul St-Pierre Plamondon a salué la stabilité du Sénégal et ses avantages comparatifs, qu’il considère comme une porte d’entrée vers l’Afrique et un hub régional.



Ces rencontres s’inscrivent dans la volonté du Sénégal de diversifier ses partenariats et de renforcer sa coopération avec d’autres pays.

