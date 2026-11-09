​Diplomatie économique et financement des PME : pour un État facilitateur et garant (Par Me Khaly Adama Ndour)

Le développement des PME ne dépend pas uniquement de la disponibilité des ressources financières. Il repose également sur leur capacité à accéder aux marchés, à nouer des partenariats, à mobiliser des financements et à évoluer dans un environnement juridique et institutionnel favorable.



Dans le cadre de mes anciennes responsabilités diplomatiques, j'ai travaillé sur deux enjeux complémentaires : l'attraction des investissements directs étrangers au Sénégal et l'accès au financement des Sénégalais établis à l'étranger qui développent des PME dans leurs pays d'accueil.



S'agissant de l'investissement étranger, j'ai toujours plaidé en faveur de la coopération interentreprises. Le business to business (B2B) constitue, à mes yeux, un levier essentiel de la diplomatie économique. Il permet aux pouvoirs publics de concentrer leur action sur l'incitation à l'investissement, la facilitation des partenariats et la protection juridique, tout en laissant aux acteurs économiques le soin de conduire leurs activités.



Cette approche devrait également inspirer l'accompagnement des entrepreneurs sénégalais de l'extérieur. L'encadrement économique de l'État ne saurait s'arrêter aux frontières nationales lorsque les citoyens eux-mêmes les franchissent pour entreprendre et créer de la richesse.



À cet égard, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur (FAISE) constitue une initiative particulièrement intéressante. Il traduit une conception économiquement pertinente et citoyennement égalitaire de l'accompagnement consulaire. Son efficacité dépend toutefois de la qualité de sa gouvernance, de la transparence de ses décisions et de sa capacité à résister aux contingences politiques.



Une gestion indépendante, ou à tout le moins une cogestion associant les missions diplomatiques et consulaires, les banques locales et les associations d'opérateurs économiques sénégalais de l'extérieur, mériterait d'être envisagée. Une telle organisation permettrait de mieux répartir les responsabilités entre l'identification des projets, leur évaluation financière et la décision de financement.



Au-delà de ce dispositif, la question des garanties me paraît constituer un enjeu central de l'action publique en faveur des PME. De nombreuses entreprises peuvent présenter des projets économiquement viables sans disposer du patrimoine nécessaire pour satisfaire aux exigences traditionnelles des établissements prêteurs.



L'État pourrait alors intervenir non pour se substituer aux banques, mais pour organiser un partage maîtrisé du risque, notamment par des mécanismes de garantie partielle, de garantie mutuelle ou de solidarité financière. Cette intervention devrait reposer sur des critères objectifs, une évaluation rigoureuse des projets et des mécanismes transparents de contrôle.



En définitive, le rôle de l'État devrait s'articuler autour de trois fonctions : faciliter les rencontres économiques, protéger les investissements et contribuer à sécuriser l'accès au financement.



L'État crée les conditions de la rencontre, protège les engagements et partage les risques ; l'entreprise entreprend, investit et crée de la valeur.



C'est dans cette complémentarité entre initiative privée et intervention publique que réside, à mon sens, une voie importante pour renforcer les PME sénégalaises, au pays comme à l'étranger.





Maître Khaly Adama Ndour

Docteur en droit des affaires