​Disparition du Dr Ibrahima SOW : Le SAMES pleure un « acteur irremplaçable » de la santé

Le Bureau Exécutif National (BEN) du SAMES a annoncé avec une « profonde tristesse » le décès du Docteur Ibrahima SOW, Directeur de l’Établissement Public de Santé (EPS) de Matam, survenu le samedi 10 octobre 2026 à la suite d’un accident de la circulation.



Saluant la mémoire d'un « fervent défenseur des valeurs syndicales » qui a consacré sa carrière à « l’amélioration du système de santé et à la qualité des soins offerts aux populations », le syndicat a tenu à souligner que la santé publique sénégalaise perd en lui « un frère dévoué, un homme de conviction et un acteur irremplaçable ».



Face à cette douloureuse épreuve, l'organisation dirigée par son Secrétaire Général National, le Dr Diabèle Dramé, a adressé ses « condoléances les plus attristées » ainsi que sa « solidarité fraternelle » à la famille du défunt, à ses collègues de l’EPS de Matam et à l’ensemble de la communauté sanitaire, tout en formulant des « vœux de prompt rétablissement aux autres victimes de cet accident ».