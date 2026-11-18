Les auditions des familles, des proches et des amis d’Adama Salif Lamine Diallo et d’Abdou Tidiane Diop ont débuté, le 17 novembre 2026, dans le cadre de l’enquête sur leur double décès, survenu le 14 novembre à deux heures d’intervalle. Les investigations devraient se poursuivre avec l’audition des agents de l’hôtel Azalaï, où les deux amis s’étaient rendus le 7 novembre dernier pour soutenir un proche qui y organisait un événement avec un service de restauration en libre-service.



Les enquêteurs cherchent à reconstituer les derniers jours des deux hommes, à vérifier les circonstances de leur séjour et à déterminer l’origine de la dégradation brutale de leur état de santé. Abdou Tidiane Diop est décédé à 16 h 02, tandis qu’Adama Salif Lamine Diallo a rendu son dernier souffle à 18 h 30 à l’hôpital Principal de Dakar. Tous deux avaient présenté des symptômes digestifs et des troubles de santé avant leur décès.



Initialement confiées à la police du Point E et à la brigade de gendarmerie de Ouakam, les deux enquêtes ont été rapprochées. Le dossier d’Abdou Tidiane Diop a notamment été transmis à la Brigade de recherches de Dakar.



Par ailleurs, les résultats des analyses des prélèvements effectués lors de l’autopsie d’Adama Salif Lamine Diallo, notamment sur le contenu alimentaire retrouvé dans son estomac, sont toujours attendus. L’autopsie avait conclu à une défaillance multiviscérale, sans relever de lésions traumatiques ni de traces de violence, selon L'Observateur.



À ce stade, aucune conclusion définitive ne permet d’établir un lien de causalité entre les deux décès. Les témoignages, les investigations médicales et les résultats des prélèvements sont attendus pour déterminer si les deux disparitions sont liées à une cause commune.