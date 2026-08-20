​Drame en Espagne : Tahirou Fall, un marin de 61 ans, perd la vie dans un accident de travail en pleine mer

Un dramatique accident maritime a coûté la vie au marin sénégalais Tahirou Fall, âgé de 61 ans, dans la nuit du 18 au 19 août 2026, selon les médias espagnols.



Alors qu'il travaillait à bord du senneur Playa de Cesantes, naviguant dans l'estuaire de Vigo, le marin a été happé par le treuil d'étrave lors d'une manœuvre de routine. Malgré l'alerte rapide donnée aux services de sauvetage, les secours n'ont pu que constater son décès.



Sous le choc, le propriétaire et capitaine du bateau a exprimé sa totale incompréhension face au drame : « Je ne comprends pas ce qui a pu se passer ; c'est une terrible tragédie ». Il explique que peu après avoir fait demi-tour, il a trouvé le marin complètement pris dans le filet. Décrivant la victime comme un travailleur expérimenté présent à ses côtés depuis quatre ans, il a salué « une personne formidable, très travailleuse et un bon collègue ».



Né à Saint-Louis du Sénégal et installé à Ribeira après un parcours migratoire exigeant passé par les îles Canaries et La Corogne, Tahirou Fall était surnommé « Massata » par ses proches. Salué pour son courage et sa gentillesse, il venait tout juste de réussir à faire venir son épouse en Espagne, nourrissant l'espoir de réunir prochainement ses quatre enfants.