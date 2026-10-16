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​Drame en mer : au moins 12 migrants meurent dans un naufrage au large de la Gambie



​Drame en mer : au moins 12 migrants meurent dans un naufrage au large de la Gambie
Au moins 12 personnes sont mortes dans le naufrage d'une pirogue de migrants au large des côtes gambiennes.

Selon la Croix-Rouge gambienne, ce « tragique incident » s'est produit près de Jinack Kajata, à la frontière nord avec le Sénégal.

L'organisation humanitaire a indiqué que l'embarcation tentait d'effectuer la traversée de l'Atlantique à destination des îles Canaries.

Bien que 12 corps aient été récupérés jusqu'à présent, les opérations de secours se poursuivent en mer pour retrouver d'autres victimes. « Le nombre de personnes disparues reste incertain et de plus amples informations sont attendues à mesure que les efforts de secours se poursuivent », a déclaré la Croix-Rouge gambienne dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

L'organisme a précisé qu'il « travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les autres acteurs impliqués dans la réponse à mesure que la situation évolue », tout en rappelant que « derrière chaque chiffre se cache une vie humaine, une famille et une communauté confrontées à la perte et à l'incertitude ».
 
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Fodé Bakary Camara

Vendredi 16 Octobre 2026 - 18:11


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