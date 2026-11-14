​Drame migratoire au large de Lompoul : l’AJMS appelle à une évaluation des politiques d’insertion des jeunes

L’Association des Journalistes en Migration et Sécurité du Sénégal (AJMS) a appelé, le 13 novembre 2026, à une mobilisation collective contre l’émigration irrégulière, à la suite du drame migratoire survenu au large de Lompoul. Dans un communiqué publié à Dakar, elle a notamment invité l’État à évaluer l’impact réel des politiques publiques destinées à l’emploi, à la formation et à l’insertion socio-économique des jeunes.



L’association a exprimé sa « profonde tristesse » après ce drame. Elle a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et leur a témoigné sa solidarité.



Face à la recrudescence des départs irréguliers, l’AJMS a également plaidé pour un renforcement des mécanismes de migration régulière. Elle a recommandé le développement de partenariats avec les pays de destination et leurs représentations diplomatiques afin de faciliter l’accès aux visas et aux possibilités de mobilité légale pour les études, le travail et la formation.



L’association a par ailleurs salué l’engagement des Forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l’émigration irrégulière. Elle les a encouragées à poursuivre les efforts de prévention et de protection des vies humaines.



L’AJMS a aussi invité les collectivités territoriales, les autorités religieuses et coutumières, les familles ainsi que les organisations de la société civile à renforcer la sensibilisation, particulièrement auprès des jeunes.



Réaffirmant sa disponibilité à contribuer à la prévention du phénomène à travers une information responsable, l’association a rappelé que « la migration doit être un choix libre, éclairé et sécurisé, et non une fuite dictée par le désespoir ou l’absence de perspectives ».



Elle a enfin appelé à une réponse durable et inclusive, fondée sur la création d’opportunités pour les jeunes et la promotion d’une migration sûre, régulière et digne.