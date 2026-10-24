​Drame sur la route de Saint-Louis: le ministère des Transports confirme un bilan provisoire de 9 morts

Un tragique accident de la circulation routière est survenu le vendredi 23 octobre 2026, aux environs de 21h00, sur l'axe Ndande-Kébémer dans la région de Louga.



Dans un communiqué de presse, le ministère des Transports terrestres et aériens du Sénégal a confirmé le drame en indiquant avoir « le regret de confirmer l'accident de la circulation routière » impliquant un camion-benne transportant du sable et un véhicule de transport en commun de 12 places qui reliait Dakar à Saint-Louis.



Selon les premières constatations transmises par la brigade de Gendarmerie de Ndande, le drame a été causé par une manœuvre dangereuse. Le ministère précise que « le camion-benne aurait entrepris un dépassement en troisième position avant de se retrouver face au véhicule de transport en commun », provoquant « une collision frontale d'une rare violence ».



Le bilan humain provisoire s'élève à 14 victimes, dont 9 décès et 5 blessés graves.



Face à cette tragédie, les secours se sont rapidement organisés et « les cinq (5) blessés graves ont été acheminés par la brigade des Sapeurs-pompiers à l'hôpital régional de Louga », tandis qu'une enquête judiciaire a été ouverte.



Une délégation gouvernementale menée par le ministre des Transports terrestres et aériens, Serigne Abdoul Ahad NDIAYE, s'est rendue sur place pour s'assurer de la prise en charge des victimes.