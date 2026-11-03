​Droits commerciaux des CAN 2028, 2031 et 2033 : la CAF ajuste son appel d’offres

La Confédération Africaine de Football (CAF) revoit le calendrier de ses appels d’offres pour ses droits commerciaux.



Selon l'instance dirigeante du football africain, cette décision fait suite à la recommandation formulée le 29 octobre 2026 par son Comité Exécutif visant à « rétablir la périodicité biennale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ».



Initialement lancé le 23 juillet 2026, l'avis de modification publié le 2 novembre vient préciser le calendrier des trois prochaines éditions concernées.



Les droits mis aux enchères couvrent désormais les phases finales et les éliminatoires des tournois programmés en 2028, 2031 et 2033.



Les acteurs du marché désireux d'acquérir ces droits commerciaux ont jusqu'au « lundi 16 novembre 2026 » pour déposer leurs dossiers de candidature, conformément aux exigences du calendrier révisé.



Avec cet appel d'offres, la CAF entend capitaliser sur l'attractivité grandissante du « plus grand événement sportif du continent africain ». L'organisation rappelle l'impact planétaire de sa compétition phare en soulignant notamment que l’édition 2025 disputée au Maroc a réuni « plus de 3,2 milliards de contacts télévisuels et 6 milliards de vues sur les plateformes numériques ».