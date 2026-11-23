D'après l'étude « Le tarif caché : pourquoi l'insécurité est la variable manquante dans la géoéconomie de la ZLECAf » publiée dans Nextier Policy Weekly, l'insécurité pèse lourdement sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en agissant comme un impôt occulte sur les échanges.



Alors que le commerce intra-africain a atteint environ 213,8 milliards USD en 2025, les routes restent minées par les groupes armés, les rackets et les mesures sécuritaires restrictives. Comme l'a formulé le représentant du vice-président du Nigeria lors de la conférence d'Abuja, « Une zone de libre-échange difficile à traverser n'est libre que sur le papier ».



En Afrique de l'Ouest, ce « tarif caché » frappe de plein fouet les corridors stratégiques et les économies côtières comme sahéliennes. Depuis septembre 2025, le JNIM cible les axes reliant Dakar, Abidjan et Conakry à Bamako, provoquant le blocage d'environ 120 conteneurs par jour au port de Dakar entre septembre et novembre 2025 et une perte mensuelle estimée pour le Sénégal à 15 milliards FCFA.



Dans le même temps, les violences s'étendent vers le golfe de Guinée et le triangle Bénin–Niger–Nigeria (où les attaques ont bondi de 86 % entre 2024 et 2025), tandis que les tensions politiques marquées par le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO en janvier 2025 compliquent la coordination des échanges.



Au Nigeria et autour du lac Tchad, la frontière entre commerce formel, économie criminelle et insurrection reste ténue. Si l'essor des exportations de carburant raffiné issues de la raffinerie de Dangote a contribué à porter le commerce intra-africain du Nigeria à 9,02 milliards USD en 2025, les réseaux de contrebande et de taxation informelle exploitent aussi le carburant et les corridors routiers. Parallèlement, des fermetures de frontières ou des interdictions d'activités comme la pêche et la culture du piment à Diffa fragilisent les populations locales et nourrissent parfois les circuits illicites que les autorités cherchent à tarir.



Pour éviter que le grand marché africain ne reste lettre morte, les auteurs appellent à faire de la sécurité des corridors une priorité à part entière des politiques commerciales. Ils recommandent notamment d'intégrer un suivi des incidents et des délais aux tableaux de bord de la ZLECAf, d'adopter un protocole de passage sûr entre la CEDEAO et l'AES, de bâtir un pacte de sécurité frontalier incluant le Nigeria, le Bénin, le Niger, le Togo et le Ghana, de privilégier le transit numérique (comme SIGMAT) plutôt que les fermetures systématiques, et de criminaliser les péages violents tout en consultant les commerçants.



Comme le résume la publication, « Les barèmes tarifaires réduisent le tarif visible, la sécurité réduit le tarif caché ».