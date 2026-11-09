​Droits et communication : Amie Joof-Cole promue vice-présidente de WACC Africa pour quatre ans

La présidente exécutive et directrice exécutive de FAMEDEV au Sénégal, Amie Joof-Cole, a été nommée vice-présidente de WACC Africa. Cette structure est la branche africaine de l’Association mondiale pour la communication chrétienne (WACC), une ONG internationale qui promeut la communication en tant que droit humain fondamental. Selon un communiqué publié ce lundi, cette nomination est intervenue à l’issue de l’Assemblée générale de l’organisation, tenue le 21 octobre 2026.



Amie Joof-Cole intègre ainsi le nouveau Comité exécutif régional de WACC Africa, présidé par le Nigérian Lekan Otufodunrin. L’équipe est également composée de Blessing Oladunjoye (Nigeria), au poste de secrétaire, de Mwendwa Kivuva (Kenya), en qualité de trésorière, ainsi que de George Stewart (Liberia) et Opeyemi Lawal (Nigeria), comme membres suppléants.



Cette nomination ouvre un nouveau chapitre dans son engagement en faveur des droits et de la communication en Afrique. Pour les quatre prochaines années, elle entend notamment contribuer aux actions de l’organisation dans les domaines de la justice numérique, de l’égalité de genre et de la justice climatique.



Dans un message publié à la suite de sa nomination, Amie Joof-Cole a exprimé sa reconnaissance aux membres de WACC Africa pour la confiance placée en elle. Elle a également réaffirmé sa volonté de poursuivre cet engagement collectif aux côtés des autres membres du comité exécutif, pour une Afrique « plus inclusive, juste et respectueuse des droits de toutes et de tous ».

