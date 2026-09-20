​Droits humains, innovation et intégration : la Cour de justice de la CEDEAO en conclave à Dakar

Dakar accueille du 21 au 25 septembre 2026 la prochaine Conférence internationale de la Cour de justice de la CEDEAO. Cet événement d'envergure réunira de hauts responsables judiciaires, des dirigeants institutionnels, ainsi que de nombreux experts et acteurs de la société civile.



Placée sous le thème « La Cour de justice de la CEDEAO à la croisée des chemins : justice, innovation, protection des droits humains et avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest », cette rencontre ambitionne de répondre aux défis contemporains du continent. Les participants pencheront notamment sur des sujets névralgiques tels que la jurisprudence en matière de droits humains, l'intelligence artificielle ou encore la justice environnementale.



À travers des plénières et des tables rondes, cette conférence vise à formuler « des recommandations concrètes et un document final définissant les priorités stratégiques pour l'avenir de la Cour et l'intégration régionale ».



Cette dynamique confirme l'importance cruciale de cette institution, dont le mandat fondamental demeure de « garantir l'interprétation et l'application du droit communautaire tout en protégeant les droits de l'homme » au sein des États membres.