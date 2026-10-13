​Drones agricoles, IA et énergie : L'Iran choisit le Sénégal comme hub technologique en Afrique

L'Iran ambitionne de faire du Sénégal la plaque tournante de son expansion technologique en Afrique de l'Ouest. Selon des informations rapportées par l'agence de presse officielle IRNA et relayées par le Tehran Times, Hossein Roozbeh, directeur de l'Organisation pour le développement de la coopération internationale en science et technologie, s'est entretenu récemment avec l’ambassadeur d'Iran au Sénégal Hamid Moradkhani, afin de poser les jalons d'un partenariat économique et scientifique renforcé entre les deux nations.



Présentant le Sénégal comme « une porte d'entrée pour la technologie iranienne vers le continent africain », Hossein Roozbeh a mis en avant le potentiel de son pays, rappelant que « plus de 11 000 entreprises à forte valeur ajoutée opèrent en Iran, produisant des biens qui répondent aux normes internationales ».



Parmi les axes stratégiques avancés figurent le transfert d'expertise technique pour la fabrication de drones agricoles, la création de parcs scientifiques et de centres d'innovation au Sénégal, ainsi que des projets conjoints dans le secteur médical, pétrochimique et énergétique.



De son côté, l'ambassadeur Hamid Moradkhani a souligné que « le transfert de technologie et la formation spécialisée étaient les piliers essentiels de la collaboration entre les deux pays ».



Les discussions ont également porté sur la mise en place d'un réseau d'experts et l'octroi de bourses d'études aux étudiants sénégalais. Un projet de protocole d'accord global a été finalisé et devrait être officiellement signé lors de la visite de hauts responsables sénégalais à Téhéran, prévue en janvier 2027.