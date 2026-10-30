​Dynamisme des affaires : les immatriculations au NINEA en hausse de 7,3 % au troisième trimestre 2026

Le Répertoire national des Entreprises et Associations (RNEA) a comptabilisé « 23 804 nouvelles immatriculations » sur la période, Selon le Bulletin trimestriel sur les nouvelles immatriculations au NINEA (T3-2026) publié par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) du Sénégal.



Cette performance traduit une nette dynamique économique avec « une progression de 7,3% par rapport au trimestre précédent ». En glissement annuel, la croissance se confirme également de manière soutenue avec « une hausse de 17,8% par rapport au troisième trimestre de 2025 ».



Sur le plan des formes juridiques, l'ANSD observe que « les nouvelles immatriculations restent largement dominées par les entreprises individuelles, qui concentrent 71,6% des enregistrements ».



Les personnes morales regroupent quant à elles 16,4 % des enregistrements, suivies par les « Groupements d'Intérêt Économique (GIE), qui représentent 7,5% des immatriculations ». Pour leur part, « les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) et les Sociétés unipersonnelles à Responsabilité limitée (SUARL) affichent des parts respectives de 2,8% et 2,4% ».



Concernant les activités et la géographie, l'analyse sectorielle montre « une prédominance du commerce, qui concentre 28,8% des enregistrements de personnes morales et 70,5% de ceux des entreprises individuelles ».



Par ailleurs, l'ANSD souligne la persistance d'un déséquilibre territorial majeur : « sur le plan géographique, les nouvelles immatriculations restent fortement concentrées dans la région de Dakar, qui regroupe 51,7% des enregistrements ».



En revanche, la dynamique régionale demeure plus timide, à l'image des « régions de Sédhiou (1,5%), de Kaffrine (1,3%) et de Kédougou (0,9%) qui affichent les proportions les plus faibles ».