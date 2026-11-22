Mbaye Sarr a dénoncé la privation d’eau potable qui affectait les établissements scolaires de la commune de Kaolack depuis trois mois. Cette coupure, opérée par la SDE, résultait du non-paiement des factures par la municipalité.



Face à ce blocage, Mbaye Sarr a sommé l’édile de prendre ses responsabilités pour rétablir l'approvisionnement dans toutes les écoles. Cet appel visait à assurer le bon fonctionnement des cours ainsi que la protection des apprenants et de leurs professeurs.



L'intervenant a fustigé l'inaction de la mairie face à cette situation critique. Il a déclaré : « Nous sommes dans l’obligation de dénoncer l’état dans lequel se trouvent les écoles de la commune de Kaolack qui sont privées d’eau depuis 3 mois du fait de la mairie de Kaolack qui refuserait de payer la facture d’eau à la SDE. Ce qui fait que la SDE a coupé l’eau de toutes les écoles ».



Pour dénouer cette crise, Mbaye Sarr au micro d’iRadio, a directement ciblé le maire de la commune. Il a martelé : « Nous interpellons Monsieur le Maire, Serigne Mboup, maire de la commune de Kaolack, afin que l’eau revienne dans les écoles. C’est inadmissible ce qui se passe dans les écoles de Kaolack. Une ville comme Kaolack où toutes les écoles sont privées d’eau du simple fait de la mairie qui n’a pas honoré la facture d’eau à la SDE, c’est grave et c’est inadmissible ».