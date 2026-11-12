​Éducation : 261 nouveaux enseignants reçoivent leurs ordres de service à Matam

Au total, 261 nouveaux enseignants ont reçu leurs ordres de service lors d’une cérémonie présidée par l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Matam, Alhousseinou Ka. Cette remise officielle leur permettra de rejoindre leurs postes respectifs dans les établissements scolaires de la région.



À cette occasion, l’inspecteur leur a souhaité la bienvenue et les a exhortés à mesurer l’importance de leur mission. « Ce document n’est pas une simple formalité administrative. C’est la clé qui ouvre les portes de vos classes. Mais c’est surtout le symbole d’une mission sacrée que la nation vous confie. Celle de façonner l’avenir de notre pays », a déclaré Alhousseinou Ka au micro d’iRadio.



Parmi les nouvelles recrues, Mamadou Dione et Mame Koné Fall, tous deux originaires de Dakar, ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de rejoindre leurs lieux d’affectation. Ils ont également réaffirmé leur volonté de servir partout où la nation les enverrait.



« On est prêts depuis le début. Tout ce qu’on attendait, c’était ce moment-là. On a vraiment hâte d’y aller et de pouvoir servir notre nation », a confié l’un des nouveaux enseignants.



Dans le même esprit, une autre recrue a rappelé son engagement envers la profession. « Nous sommes là pour former des enfants, comme nous avons été formés. Peu importe l’endroit où nous sommes affectés, nous y allons et nous faisons ce que nous avons à faire », a-t-elle assuré.



Cette nouvelle promotion de 261 enseignants était désormais appelée à contribuer au renforcement de l’encadrement pédagogique et à l'amélioration des résultats scolaires dans la région de Matam.