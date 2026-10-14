​Éducation, transport et climat : l'AFD dresse le bilan de son action au Sénégal

Selon le document « Bilan d'activité 2025 » publié par l'Agence française de développement (AFD), la France réaffirme son positionnement en tant qu'un des principaux partenaires bilatéraux du Sénégal.



Face à des défis structurels majeurs tels qu'« une croissance démographique soutenue avec plus de 18 millions d'habitants, des inégalités persistantes entre zones urbaines et zones rurales » ainsi que la vulnérabilité au changement climatique, le groupe AFD inscrit son action en cohérence avec les priorités nationales de l'« Agenda Sénégal 2050 ».



Au 31 décembre 2025, l'organisme affiche un portefeuille dynamique composé de 87 projets en cours d'exécution, représentant un encours actif de 1,9 milliard d'euros.



L'action de l'agence s'articule autour de quatre priorités stratégiques visant à accompagner le pays vers « une croissance inclusive, durable et créatrice d'emplois ».



L'AFD concentre ses efforts sur l'éducation et l’emploi avec déjà 1,2 million de bénéficiaires dans l'éducation de base depuis 2019, l'accès à l'eau potable, la modernisation de l'agriculture familiale et le développement des territoires.



Parmi les réalisations marquantes, le soutien à la mobilité urbaine à travers le Train Express Régional (TER) a permis de capter « 450 000 tonnes, équivalent CO2 » depuis 2021, tandis que les projets de dépollution comme celui de la Baie de Hann poursuivent leur progression.



En parallèle du secteur public, le secteur privé bénéficie de l'appui de Proparco, la filiale du groupe dédiée aux entreprises.



En 2025, Proparco s'est illustrée par des participations directes dans le domaine de la santé, de l'agroalimentaire et de la microfinance, tout en accordant « près de 25 M€ de garanties à des banques et institutions de microfinance sénégalaises » afin de faciliter l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises.



Cette approche globale combine ainsi prêts souverains, subventions et financements privés pour consolider le partenariat entre les deux nations.