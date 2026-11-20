L'Afrique subsaharienne demeure au cœur du défi mondial d'accès à l'énergie, puisqu'elle concentre « 90 % » des quelque « 720 millions de personnes » privées d'électricité dans le monde et « 50 % » des près de « 2 milliards de personnes » dépendant encore de modes de cuisson polluants, selon le World Energy Outlook 2026 de l'AIE.



Si près de « 12 millions de personnes » ont gagné l'accès à la cuisson propre en 2024 dans la région, la dynamique démographique a effacé ce progrès avec une hausse d'environ « 14 millions » du nombre de personnes non desservies la même année.



La crise énergétique de 2026 fait peser de sérieux vents contraires sur ces avancées, notamment avec des prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en hausse allant « jusqu'à 100 % » dans certains marchés importateurs, ce qui risque de freiner l'adoption ou de ramener des foyers vers la biomasse traditionnelle.



Sur le front électrique, la région a porté environ « les trois quarts » de la progression mondiale de l'accès en 2025 grâce au hors-réseau, mais l'envolée du diesel alourdit la facture des groupes électrogènes et des centrales thermiques.



Selon les projections de l'AIE, le scénario STEPS verrait le nombre de personnes sans cuisson propre en Afrique subsaharienne culminer avant 2030 puis reculer à environ « 970 millions en 2035 », mais la région concentrerait encore « 95 % » de la population mondiale sans électricité à cet horizon.



Pour combler ces écarts à l'horizon 2035 pour l'électricité et 2040 pour la cuisson propre via le scénario ACCESS, il faudrait mobiliser environ « 24 milliards USD par an » pour l'accès à l'électricité et « 4 milliards USD par an » pour la cuisson propre, en réorientant les financements vers l'Afrique subsaharienne.



Le rapport met également en lumière l'essor rapide des importations africaines de panneaux solaires photovoltaïques en provenance de Chine, qui ont atteint environ « 60 GW depuis 2020 » dont près de « 26 GW en 2025 » tout en relevant un écart d'environ « 35 GW » sur cinq ans entre volumes importés et capacités officiellement installées.



L'AIE explique cet écart par les stocks, des installations non recensées détectées par imagerie satellitaire, l'émergence d'une fabrication locale portée notamment par l'Éthiopie et l'Égypte et des réexportations africaines proches de « 6 GW en 2025 ».